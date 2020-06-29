Ярославль, 29 июня, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о снижении единого налога на вмененный доход для отраслей, пострадавших от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Меры поддержки получат субъекты малого и среднего предпринимательства, сохранившие не менее 90% сотрудников. Речь идет об автотранспортных предприятиях, гостиницах, ресторанах, предприятиях бытовых услуг, розничной торговли и так далее.

Для них будет установлена минимальная ставка налога — 7,5 процентов. Планируется, что действовать налоговая льгота будет во втором и третьем квартале 2020 года. Потери бюджета от этого решения городские власти оценивают в 56 млн рублей.