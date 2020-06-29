Вашингтон, 29 июня, 2020, 14:28 — ИА Регнум.

Формат G8 прекратил своё существование не только в силу позиции Вашингтона, но американская администрация сыграла в этом деле решающую роль, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 июня, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, президент США заявил, что предыдущая вашингтонская администрация настояла на исключении России из G8 потому, что Москва «переиграла» его в вопросах внешней политики.

«В своём высказывании по поводу прекращения участия нашей страны в G8 Дональд Трамп не совсем корректен, но не далек от истины. Уверен, что формат G8 прекратил своё существование не только в силу позиции Вашингтона, но американская администрация, конечно, сыграла в этом деле решающую роль.

Говорить, что по Украине (именно в связи с теми событиями западные страны в 2014 году отказались участвовать в заседании G8 в Москве) Россия переиграла США, я бы тоже не стал. Скорее — не дала Вашингтону переиграть себя, поскольку обострение 2013—2014 годов на Украине было американской инициативой, мы лишь реагировали. Тем не менее задумано всё администрацией Обамы было слабо, да и довести задуманное до конца она не смогла.

Сегодня неблагоприятное для США развитие событий на Украине — это предвыборный козырь для Трампа, и он будет им активно пользоваться. Нам, однако, подыгрывать ему здесь нет оснований. Администрация демократов, конечно, создала из Украины крупную язву, которая будет разъедать и внешнюю, и внутреннюю политику США, но и мы с этой болезненной проблемой далеко ещё не справились.

Нет оснований идти на поводу у Трампа и в его игре вокруг возможного восстановления отношений между нашей страной и G7. Для него это очередное направленное против Европы «дельце», а для нас — пустое дело и в части, касающейся формы, и в части, касающейся содержания», — отметил Михаил Демурин.