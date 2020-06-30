Берлин, 30 июня, 2020, 04:37 — ИА Регнум. Вывод американских войск из Германии это удобный момент для создания на остающейся базе новой военной структуры. Какой может быть эта структура, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Хотя Польша и стремится заменить Германию для базирования войск США, вряд ли из этого стремления произойдет полноценная замена, только поближе к границам «агрессора», т. е. России. Дело в том, что сами США не заинтересованы больше в масштабном присутствии в Европе, озаботившись, скорее, происходящим в тихоокеанском регионе. Зато теперь открывается возможность для Франции решительнее подключить Германию к собственным планам.

Франция как обладатель собственных ядерных сил уже намекала Германии о необходимости «стратегического диалога». Но тут дело упирается в необходимость выработки мнения на уровне ЕС. Сможет ли Франция, даже если очень захочет, заменить «осиротевшим» европейцам США? Эта щекотливая тема содержит в себе огромное количество вопросов, может быть и меньшего масштаба, но совершенно неотложных. Сможет ли ЕС проявить самостоятельность в военной сфере или эта способность уже утеряна — покажет время.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «А кто займет место США в Германии на самом деле?».