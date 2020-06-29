Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 29 июня, 2020, 14:14 — ИА Регнум. На Ямале в больнице Нового Уренгоя находится в коме официальный представитель главы Чечни в ЯНАО Хусейн Элембаев. Ему диагностировали COVID-19, сообщает в своём аккаунте Instagram мэр Грозного Иса Хаджимурадов.

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«В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы Чеченской республики в Ямало-Ненецком автономном округе. Хусейн очень достойный и порядочный человек, который помог и помогает очень многим людям. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни», — пишет Иса Хаджимурадов.

По сообщению главного санитарного врача города Нового Уренгоя Игоря Троянова, в муниципалитете ежедневно регистрируется порядка 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В основном, это контактные с ранее заболевшими.