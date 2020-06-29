Киев, 29 июня, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщают о катастрофических последствиях потопа в западной части страны.

Dsns.gov.ua Наводнение на Западной Украине

В частности, ТСН сообщает, что вода в затопленных городах и селах Ивано-Франковской области — наиболее пострадавшего от стихии региона — уже спала. Однако теперь, говорится в сюжете, улицы, огороды, дворы, даже жилые дома полны ила. Кроме того, из-за влажности и грязи местные жители страдают от плохого запаха и нашествия комаров.

В материале отмечается, что сложная ситуация в регионе с питьевой водой, особенно в отдаленных населенных пунктах. Сейчас ее доставляют спасатели и волонтеры.

Кроме того, полностью потерян урожай и многие потеряли имущество.

«Это трагедия для местных. Люди надеются на помощь государства», — резюмирует СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал надежду, что ситуация в западной части страны нормализуется «завтра-послезавтра» и после этого начнутся соответствующие работы по ликвидации последствий непогоды. Он также затруднился сказать, сколько нужно будет выделить средств из госбюджета — посчитать точную сумму убытков планируют в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода и будет видно все последствия разрушений. Правительство уже выделило первый «транш» помощи в размере более 700 млн гривен.

Западные области Украины начало заливать на прошлой неделе, в четырех регионах страны выпало рекордное количество осадков. Вместе с тем многие эксперты утверждают, что наводнения приняли такой масштаб из-за вырубленного в последние годы леса в Карпатах.