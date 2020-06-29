Санкт-Петербург, 29 июня, 2020, 13:38 — ИА Регнум. В день празднования 93-й годовщины образования Ленинградской области будут обнародованы результаты конкурса по определению столицы региона на 2022 год. Об этом 29 июня сообщили в областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства Ленобласти в центре Петербурга

Отметим, в Ленинградской области нет главного города региона. Однако в каждом районе есть крупные города, которые на определенный срок получают статус столицы. В разное время столицей назывались: Старая Ладога (в 2003 и 2013 годах), Тихвин (2004, 2015), Гатчина (2007, 2017), Выборг (2009, 2018).

«Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям объявил конкурс на определении столицы Ленинградской области в 2022 году. Заявки от муниципалитетов принимаются до 27 июля 2020 года», — отметили в областной администрации.

Район-победитель получит право на проведения мероприятий, приуроченных к праздникам, которые пройдут в 2022 году. На территории столицы Ленобласти организуются не только мероприятия, связанные с праздничными днями региона, но и заседания регионального правительства. Победитель получает дополнительное финансирование на подготовку событий и благоустройство территории.

Добавим, что статус столицы Ленинградской области даётся на один год, не чаще, чем раз в десять лет. Статусом столицы на 2020 год наделен город Всеволожск, на 2021 год — Тосно.