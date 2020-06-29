Калуга, 29 июня, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Двое работников калужского завода подозреваются в хищении деталей на сумму более 920 тыс. рублей, сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Полиция

По информации охраны завода, были задержаны два работника предприятия, у которых в больших рюкзаках были обнаружены детали комплектующих компонентов. Кражи совершались неоднократно в течение месяца — мужчины выносили детали после работы. Похищенное они хранили дома, планируя продать.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит наказание до шести лет лишения свободы с крупным штрафом.