Ростов, Ярославская область, 29 июня, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области прошел народный сход жителей, недовольных работой Никитинского карьера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники акции.

Народный сход в Ярославской области

Люди собрались на дороге Осокино — Рославлево — Савино. Они недовольны тем, что тяжелая техника разбивает сельскую дорогу. Жители деревень Савино, Фатьяново, Новоселки, Калистово, Чепорово, Новотроицкое направили обращение губернатору области Дмитрию Миронову и председателю правительства Дмитрию Степаненко. Люди пишут о «фактическом уничтожении асфальтового покрытия».

«Граждане требуют в самые кратчайшие сроки установить запрещающие знаки движения для большегрузного транспорта на автодороге на Савино, а саму дорогу отремонтировать согласно сертификации. Требуем немедленно запретить движение грузовых автомобилей с 20.00 до 8.00 на всем протяжении дороги «Осокино — Рославлево», — говорится в обращении жителей.

Также жители пишут о том, что департамент дорожного хозяйства лоббирует интересы карьера в ущерб жителям окрестных деревень.