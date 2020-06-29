Чебоксары, 29 июня, 2020, 12:32 — ИА Регнум. В Чувашии нынешнее похолодание будет недолгим, в первой половине июля может установиться 30-градусная жара. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В Чувашии

По его словам, ближайшие два дня в республике могут стать самыми холодными с начала лета: днём будет +15… +20 градусов, ночью до +5 градусов.

1 июля температура воздуха станет расти, превысив 20-градусную отметку, а в ночь на 2 июля ожидаются гроза и ливни. Воздух прогреется до +25… +30 градусов, 4 июля прогнозируются кратковременные дожди.

По предварительным прогнозам, 5 июля Чувашию накроет антициклон из Европы, который может стать блокирующим. Под его влиянием в первой половине июля ожидается установление периода засушливой погоды с 30-градусной жарой.