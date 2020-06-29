Ярославль, 29 июня, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Костромской областной суд отменил обвинительный приговор ярославскому адвокату, бывшему депутату муниципалитета и бывшему председателю регионального отделения партии «Яблоко» Владимиру Зубкову. Об этом в социальных сетях сообщают представители защиты Зубкова.

Страница Александра Пиховкина в Facebook Владимир Зубков на заседании суда

Владимир Зубков был приговорен к 4 годам лишения свободы за покушение на мошенничество в сентябре 2019 года Заволжским судом Ярославля. Поводом стала попытка адвоката взыскать с бывшего подзащитного 2,5 млн рублей. Следствие посчитало, что Зубков предоставил в суд поддельные документы.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе. Зубков провел в следственном изоляторе девять месяцев. Суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

Основанием для отмены приговора стали нарушения, допущенные в ходе рассмотрения уголовного дела Заволжским районным судом Ярославля. Сам Владимир Зубков ранее неоднократно называл дело против него «заказным».