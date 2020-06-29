Тайшет, Иркутская область, 29 июня, 2020, 11:40 — ИА Регнум. В ГУ МЧС по Иркутской области отмечают ухудшение оперативной обстановки, связанной с гибелью детей на водных объектах. В период с 26 по 28 июня зарегистрировано три таких происшествия, сказано в официальном сообщении спасателей.

МЧС Дети у воды

Последний случай произошёл 28 июня. В дневное время три мальчика 2009, 2010 и 2011 годов рождения отправились на карьер, который находится в лесном массиве в одном километре от города Тайшета.

«Учитывая отсутствие какой либо дороги или тропинок, этот карьер редко посещается людьми. Его глубина — до одного метра. 10-летний мальчик во время купания увяз в иле и стал погружаться в воду, другие ребята испугались и выбежали на берег. Но увидев, что товарищ скрылся под водой, вернулись и вытащили его. Признаков жизни он уже не подавал», — пояснил государственный инспектор по маломерным судам Тайшетского инспекторского участка Владимир Алексин.

Ещё два трагических случая с участием детей произошло 26 июня в Нукутском районе на Братском водохранилище и в Слюдянском районе на озере Байкал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня трагическое происшествие случилось на Байкале. Там пропал рыбак: спасателям удалось обнаружить только установленную рыбацкую сеть, а на поверхности воды в Мухорском заливе плавали сапоги и куртка.

Также в 400 метрах от берега в проливе Малое море очевидцами была замечена резиновая лодка «Компас» со включенным мотором, крутившаяся вокруг своей оси.