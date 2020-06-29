Калуга, 29 июня, 2020, 11:24 — ИА Регнум. 48 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 29 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 6 тыс. 18 положительных тестов. 2 тыс. 467 человек находятся на лечении, 3 тыс. 507 человек выздоровели, 44 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (668), в Обнинске (462), в Боровском районе (276), в Жуковском районе (159), в Малоярославецком районе (157) и в Дзержинском районе (108).