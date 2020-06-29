Кострома, 29 июня, 2020, 11:16 — ИА Регнум. По официальным данным на 29 июня, в Костромской области за сутки выявлено 34 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по региону.

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Заметнее всего прирост инфицированных идёт в областном центре — Костроме. Общее количество заражённых в регионе, включая 900 излеченных, достигло 1565 человек. В больницах лечатся 82 пациента, амбулаторное лечение предписали 500 людям.

Напомним, что в ходе совещания в областной администрации 25 июня было решено создать «группу контроля», которая займётся проверкой профилактической работы в самых эпидемиологически неблагополучных районах области.

Остаётся неясной ситуация с 700 рабочими, размещённых в нелегальных обсервациях. Последний раз информация о выявленных 14 случаях заражения коронавирусом среди этих людей появлялась 23 июня. Новых данных власти региона не сообщают.