Ярославль, 29 июня, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Почётным гражданином Ярославля в 2020 году станет председатель Ярославской областной общественной организации ветеранов, инвалидов войны и военной службы Александр Каменецкий. Такое решение приняла городская комиссия по символам и наградам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Александр Каменецкий

Александр Феофанович Каменецкий — ветеран Великой Отечественной войны. Он родился в 1926 году в городе Малая Виска на Украине. В 1941 году город был оккупирован. Александр Каменецкий стал партизаном в 15 лет, был схвачен фашистами и помещен в концлагерь, откуда сумел бежать. Затем служил в Красной Армии, был разведчиком-радистом, дошел до Праги. Имеет многочисленные награды.

После войны жизнь Александра Каменецкого была связана с вооруженными силами. В отставку он вышел в 1980 году, после чего занимался строительством и был директором пансионата «Ярославль». В последние годы — на общественной ветеранской работе.

Также комиссия приняла решение о награждении почетным знаком «За заслуги перед городом Ярославлем». Его получат председатель совета директоров АО «Ярославский технический углерод» Сергей Орлов, директор школы №2 Лидия Семёнова и председатель правления Фонда содействия развитию Ярославля Александр Сизов.

Решение комиссии по символам и наградам предстоит утвердить муниципалитету города.