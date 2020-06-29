Абакан, 29 июня, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов 29 июня на избирательном участке в Абакане проголосовал по поправкам к Конституции РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

R-19.ru Глава Хакасии принял участие в общероссийском голосовании

По его словам, изменение Конституции — это «событие, которое происходит не так часто», «историческое событие, крайне важное для нашей страны».

«Долг каждого гражданина — выразить свою волю по поправкам. Каждый может найти полчаса времени, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать», — отметил глава Хакасии.

Он подчеркнул, что на участках обеспечен высокий уровень санитарной безопасности:

«В данной ситуации, мне кажется, безопаснее сходить проголосовать, чем сходить за продуктами в магазин. Все чётко, все отработано, дезинфекция полная».

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции проводится с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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