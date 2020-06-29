Ярославль, 29 июня, 2020, 09:55 — ИА Регнум. В Ярославской области в голосовании по поправкам в Конституцию за первые три дня приняли участие 222 777 человек. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии. Таким образом, на момент закрытия участков 27 июня явка составила почти 22%.

City-yaroslavl.ru Голосование в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый день голосования участки посетили 8% избирателей или 81 723 человека. Регион сохраняет довольно высокие темпы голосования.