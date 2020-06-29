Ярославль, 29 июня, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Общественные туалеты в Ярославле откроют 1 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

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Туалеты были закрыты из-за пандемии коронавируса, однако в последнее время ярославцы стали все чаще обращать внимание на возникающие из-за этого неудобства. На улицы города стали возвращаться туристы. При условии пока что закрытых гостиниц и ресторанов сходить в туалет им некуда.

Горожане недоумевают, как работающие туалеты могут способствовать распространению коронавируса, ведь в них, как правило, ходят поодиночке. Стоит отметить, что туалеты откроют на день раньше ЗАГСов, которые заработают 2 июля.