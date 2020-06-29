Барнаул, 29 июня, 2020, 08:55 — ИА Регнум. Ночное путешествие по Оби могло закончиться трагично для двух жителей Алтайского края. Подробности спасательной операции, участниками которой стали сотрудники транспортной полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте Спасательная операция на Оби

Накануне, около полуночи, двое мужчин на лодке возвращались с дачи в Барнаул. Однако в темноте судно наскочило на топляк и перевернулось. Паника началась в тот момент, когда лодка спустя некоторое время затонула. Один из терпящих бедствие хоть и был в спасательном жилете, но плавать не умел. Мужчин стало быстро относить течением вниз по реке, ширина которой в районе острова Шубинский составляет около одного километра. Их крики о помощи услышали жители поселка Затон, но сами ничем им помочь не смогли.

«В ту ночь дул сильный ветер, шум волн заглушал все звуки. С включенным прожектором доплыл до острова Шубинский, неподалеку от которого и увидел в центре реки силуэты двух мужчин. Они едва держались на плаву», — пояснил командир катера специализированной группы по охране общественного порядка линейного пункта полиции в речном порту Барнаула старший прапорщик полиции Александр Бородин.

Полицейский поднял на борт катера пострадавших и оперативно доставил их в линейный пункт полиции речного порта города Барнаула. Сотрудники полиции подобрали мужчинам сухую одежду и напоили горячим чаем. Позже полицейские разыскали сигнальный буй затонувшей лодки, подняли ее со дна Оби и передали пострадавшим.