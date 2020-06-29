Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 29 июня, 2020, 08:26 — ИА Регнум. На Ямале просят посмертно наградить фельдшера Айжан Тагамбекову, которая работала с «ковидными» пациентами и скончалась по причине заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный врач главврач станции скорой помощи Виктор Гордиенко в своём паблике социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/gordivk Айжан Тагамбекова

"Айжан стала жертвой пандемии новой коронавирусной инфекции. немногим не дожила до 48 лет. Айжан была опытным, квалифицированным специалистом и неунывающим, добрым человеком. Такой она и останется в нашей памяти: верным другом, готовым всегда прийти на помощь, заряжавшим своим позитивом окружающих», — сообщил в посмертном слове Виктор Гордиенко.

И отметил, что лично будет ходатайствовать, чтобы Айжан Тагамбекову представили к новой региональной награде «За преданность Ямалу».