Санкт-Петербург, 29 июня, 2020, 06:24 — ИА Регнум. В понедельник, 29 июня, в Петербурге вступают в силу новые послабления ограничительного режима, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня в городе на законном основании откроют уличные кафе и террасы, зоопарки, возобновят предоставление услуг маникюра и педикюра, а также проведение бракосочетаний с участием небольшого количества гостей.

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Напомним, с 28 июня в Северной столице уже снят запрет на посещение городских парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок, разрешена пассажирская навигация по рекам и каналам.

Открытие новых объектов обставлено целым рядом различных ограничений. Например, на маникюр и педикюр придется записываться заранее, чтобы не создавать очередей в салонах. Летние кафе на открытом воздухе должны размещать столы с соблюдением дистанции 1,5 метра, а персонал обязан использовать маски и перчатки. Сезонные кафе в парках, скверах и садах по-прежнему запрещены.

Для торжественной регистрации брака установлен лимит участников церемонии — не более десяти человек, не считая должностных лиц органов ЗАГС.

Для сферы общественного питания, признанной одной из наиболее пострадавших отраслей экономики, у Смольного нашелся «пряник»: принято решение установить с 29 июня упрощенный порядок размещения выносных столиков: разработка проекта благоустройства для этого не потребуется.

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Часть снимаемых ограничений порадует семьи с детьми. Так, разрешено открыть детские сады с малочисленными группами (до 12 воспитанников). С 29 июня начинается подготовка к приему первой летней смены в детских оздоровительных лагерях в Курортном районе Петербурга.

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Наконец, с 29 июня разрешается предоставление социально-психологических и социально-педагогических услуг в полустационарной форме. Разрешается социальное обслуживание на дому негосударственными поставщиками социальных услуг.

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Напомним, за субботу, 27 июня, в Петербурге выявили 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество за всё время составило 23 735 случаев заражения. От COVID-19 в Петербурге умерли 1086 человек. Выздоровели 16 809 человек. Данные за воскресенье станут известны позже.