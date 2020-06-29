Советская Гавань, Хабаровский край, 29 июня, 2020, 05:00 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ Борис Гладких направил обращение прокурору Хабаровского края Николаю Рябову с просьбой провести проверку на предмет законности строительства нового универсального морского перегрузочного комплекса в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Строительство порта в Советской Гавани

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Некоторое время назад жители посёлка Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе заметили тяжелую технику, которая приступила к работам на мысе Весёлый. Рядом расположен единственный, не занятый портами, пляж, где отдыхает большинство жителей как Советско-Гаванского, так и соседнего Ванинского районов. При этом никаких общественных слушаний. Никаких разъяснительных мероприятий по поводу предстоящего строительства не проводилось. Люди выяснили, что некая компания «Порт Дальний» приступила к строительству порта. Жители обратились к своему депутату в Госдуме РФ.

«По имеющейся информации в настоящее время компания «Порт Дальний», не имея разрешительных документов на проведение строительной и иной хозяйственной деятельности на инвестиционной площадке «Инвестиционные проекты по строительству специализированных морских терминалов для обработки различной номенклатуры грузов», на мысе Весёлый, без проведения обсуждений с гражданами и общественными организациями, начала производство работ в водоохранной зоне. Расчищая площадку, строители вырубили зелёные насаждения, в том числе берёзу и лиственницу, разрушив плодородный растительный слой почвы, подъездные пути к строительной площадке отсыпав строительным мусором», — говорится в обращении депутата Госдумы РФ Бориса Гладких в прокуратуру Хабаровского края.

Парламентарий также обратил внимание прокурора на то, что в Советско-Гаванском и Ванинском районах в связи с непонятным строительством нарастает социальная напряжённость и попросил проверить законность начала строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Ванино жаловались на то, что ОАО Ванинский морской торговый порт производит перевалку угля открытым способом, в связи с чем угольная пыль летит на жилые кварталы. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал, что перевалка угля будет вестись только закрытым способом.