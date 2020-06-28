Москва, 28 июня, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Велосипедист погиб в результате наезда грузового автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Olgierd Rudak Сбитый велосипед

Авария произошла около 13:30 мск на съезде с Варшавского шоссе на улицу Новобутовская. Водитель грузового автотранспорта совершил наезд на велосипедиста, который скончался на месте ДТП от полученных травм.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 14-летней девочки в результате наезда легкового автомобиля в Калуге.