Анкара, 28 июня, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» члена Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака. Об этом 28 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны на странице в Twitter.

U.S. Army Турецкие солдаты

Столкновения произошли в регионе Зап. В министерстве подчеркнули, что боевые действия будут продолжаться до победного конца.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.