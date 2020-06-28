Новосибирск, 28 июня, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области вместе с общероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации идёт сбор подписей за присвоение Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести». Среди проголосовавших — известные деятели медицины, культуры и спорта региона, сообщили в областном правительстве.

Правительство Новосибирской области Голосование в Новосибирской области

В министерстве региональной политики Новосибирской области уточнили, что новосибирцы активно участвуют в сборе подписей за право присвоения городу почётного звания РФ.

Так, на сегодня, 28 июня, инициативу поддержали около 200 тысяч жителей Новосибирской области.

«Я отношусь к этой идее как к нужной и правильной, — отмечал ранее губернатор Андрей Травников. — Новосибирск был в числе первых городов, которым предложено вручить это почётное звание. Это абсолютно правильно, честно и справедливо. Все мы помним, сколько новосибирские предприятия, жители города и всей Новосибирской области сделали для Великой Победы».

По мнению главного врача Новосибирского областного клинического онкологического диспансер Олега Иванинского, Конституция — это живой инструмент.

«Это очень важный этап в жизни страны, большая дискуссия развернулась вокруг и до принятия, и в связи с эпидемиологической ситуацией, когда было перенесено голосование. Конституция — это живой инструмент, который подстраивается под ситуацию в мире, и на ту роль, которую Россия сейчас занимает, те изменения, которые пришли в общество, безусловно отражены в поправках и безусловно очень важно их поддержать», — отметил Иванинский.

Что касается сбора подписей за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести», Олег Иванинский напомнил, что город имеет богатую историю.

Олег Иванинский «Каждый третий самолет и каждый второй снаряд был выпущен в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны. Можно много говорить о тех достижениях, которые были сделаны нашими земляками — это и военные госпитали, благодаря которым стало возможным вернуть в строй многих солдат и офицеров. В Новосибирске было больше 1000 различных видов госпиталей. Оценка труда наших земляков в те тяжелые годы очень важна, и я считаю, мы должны добиться этого высокого звания».

Известный скрипач и общественный деятель Михаил Симонян особенно важными считает поправки, касающиеся объявления российской культуры наследием государства, а также поправки в социальной сфере.

«Эти поправки регламентируют очень мощный социальный пакет для граждан. Действительно, и поддержка некоммерческих организаций очень важна, и волонтерство, и культура. Особенно мне нравится то, что русский язык будет являться государственным языком», — уточнил он.

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин подчеркну, что «мы принимаем на себя очень долгожданное, но правильное определение».

Александр Карелин «Я говорю сейчас о более чётко выраженном суверенитете, о нерушимости границ, о том, что наши законы, если это касается наших интересов, доминируют над законами иными, которые нас могут уязвить. Поэтому здесь я считаю, что это уже поправки, которые характеризуют сильное государство».

Отметим, что сегодня, 28 июня, — четвертый день голосования до дня общероссийского голосования по внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.