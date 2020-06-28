Торонто, Канада, 28 июня, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Знаменитый канадский поп-исполнитель Джастин Бибер намерен через суд добиваться компенсационных выплат от двух женщин, которые выложили в сети «признания» о сексуальном насилии со стороны певца. Об этом сообщает издание Blast.

Lou Stejskal Джастин Бибер. 2015

Оба случая датируются 2014 и 2015 годами и в Остине, в Техасе, и Нью-Йорке. Причем рассказы изобилуют деталями и подробностями. Единственная неувязка в том, что в указанные дни Бибер не был в этих городах, что может подтвердить документально — график столь популярного музыканта расписан на несколько месяцев вперед.

Теперь Джастин обвиняет сам неизвестных ему женщин в «мошенническом сговоре»: цель проста — привлечь внимание к своем персоне, получить сомнительную славу. Он хочет по суду принудить их к выплате 10 миллионов долларов с каждой.

Осталось их теперь найти, так как свои записи женщины поторопились удалить. Впрочем, Джастин Бибер настроен решительно и иск уже подан.