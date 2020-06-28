Москва, 28 июня, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Железнодорожные, а также водные перевозки были включены председателем правительства России Михаилом Мишустиным в список отраслей, которые пострадали о пандемии коронавируса. Постановление о расширении указанного списка 28 июня обнародовано на сайте правительства РФ.

Новиков Сергей Владимирович(SerrNovik) Железная дорога

«Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в опубликованном постановлении.

Также указывается, что такое решение было принято из-за заметного снижения спроса на такого рода перевозки в связи с пандемией SARS-CoV-2.

Кроме этого, известно, что включенные в список пострадавших от пандемии отраслей предприятия могут пользоваться отсрочкой уплаты всех налогов, включая НДС и платежей за аренду, если они арендуют недвижимость, которая находится в государственной, муниципальной или частной собственности и ещё некоторые льготы.

При этом также предусмотрены отдельные меры по поддержке малого и среднего российского бизнеса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал на совещании, что было принято решение о включении указанных видов пассажирских перевозок в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.