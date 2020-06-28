Анкара, 28 июня, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Военнослужащий Турции был убит в результате столкновения с повстанцами Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака. Об этом 28 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Msb.gov.tr Похороны турецкого солдата

Столкновения прошли во время проведения турецкими военными операции «Коготь тигра» в северной части Ирака.

Напомним, операции «Коготь орла» и «Коготь тигра» начались на прошлой неделе. Правительство Ирака обвинило Анкару в провокации, подрывающей суверенитет страны.