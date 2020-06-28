Калининград, 28 июня, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Гражданин Болгарии, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, был задержан сотрудниками пограничной службы под Калининградом. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

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Гражданин Болгарии 37-ми лет был задержан при незаконном пересечении границы Российской Федерации. Мужчина, следуя со стороны Польши, пересёк границу РФ в районе населенного пункта Мамоново в Калининградской области.

Пограничный наряд сумел обнаружить и задержать нарушителя. Обстоятельства совершения правонарушения гражданином Болгарии устанавливаются. За незаконное пересечение границы РФ нарушителю грозит наказание в соответствии с законодательством России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании погранслужбами Абхазии трёх граждан Грузии за незаконное пересечение грузино-абхазской границы.