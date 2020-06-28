Норильск, Красноярский край, 28 июня, 2020, 11:09 — ИА Регнум. В Таймырском районе Красноярского края выявили несанкционированную перекачку жидкости в тундровую зону. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июня в краевом главке МЧС.

Shishaev Kirill Талнах. Рудник

По данным ведомства, 28 июня в 10:30 по местному времени от оперативного дежурного ЕДДС города Норильска поступила информация о том, что в микрорайоне Талнах в районе «Талнахской обогатительной фабрики» (принадлежит ЗФ «ГМК «Норильский Никель») из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка неустановленной жидкости в тундровую зону. Жидкость имеет химический запах. Подчёркивается, что существует угроза попадания стоков в реку Хараелах (водозаборы отсутствуют).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД РФ по Норильску, сотрудники МЧС, Росприроднадзора и другие специалисты.

Читайте также: СК РФ начал проверку информации о сбросе технологических отходов в тундру

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошёл разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. По данному факту были возбуждены уголовные дела, вводился режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Последствия экологической катастрофы пытаются устранить.

Читайте также: В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске

Читайте также: В районе Норильска установлено более 100 боновых заграждений