Москва, 28 июня, 2020, 10:55 — ИА Регнум. Планируемый на 2025 год запуск космического телескопа «Спектр-РФ» представляется реальным при сохранении темпов финансирования. Об этом сообщается в июньском выпуске журнала Роскосмоса «Русский космос».

DLR Орбитальный телескоп

«Спектр-УФ» («Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет») станет третьим российским телескопом серии «Спектр». Первая обсерватория «Спектр-Р» была запущена в 2011 году, вторая — «Спектр-РГ» — в 2019 году.

Запуск нового космического телескопа будет производиться посредством ракеты-носителя «Ангара-5» с разгонным блоком «Бризм». Старт запланирован на 2025 год.

«Поскольку никаких технических проблем в проекте нет, этот срок при ритмичном финансировании и отсутствии секвестров вполне реален», — подчеркнули в Роскосмосе.

Обсерватория «Спектр-УФ» будет использоваться для изучения эволюции Вселенной и поиска скрытого диффузного барионного вещества. Ожидается, что полученные с этой обсерватории данные помогут учёным продвинуться в изучении физики звездообразований и поведения вещества в окрестностях чёрных дыр и других компактных объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустовзаявил, что руководители проекта «Спектр-УФ» получили 14 заявок из разных стран на участие в научной программе космической обсерватории.