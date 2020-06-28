Екатеринбург, 28 июня, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак собирается подать иски в суд после якобы нападения на её съёмочную группу в Среднеуральском женском монастыре. Об этом она написала в своём Telegram-канале сегодня, 28 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили», — заявила Собчак.

Также она добавила, что сотрудники полиции уже вернули съёмочный группе видеокамеру. При этом, по её словам, кто-то стёр имевшиеся на камере записи. Впрочем, часть отснятого была на других носителях и сохранилась, а «стёртое» планируется восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, о нападении на группу Собчак объявила 27 июня. Представители женского монастыря со своей стороны заявили, что людей никто не бил, а в епархии попросили журналистов пока не ездить в монастырь в связи с имеющейся там нервозной обстановкой.