Калуга, 28 июня, 2020, 10:43 — ИА Регнум. В Калуге 27 июня, в 22:47, на улице Анненки, возле дома 51, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По предварительной информации, автомобиль KIA Rio, за рулём которого находился молодой человек 2000 года рождения, совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости. В результате ДТП ребёнок скончался на месте.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.