Афины , 28 июня, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Группа неизвестных разбила молотками витрины магазинов на главной торговой улице греческого города Афин. Об этом 28 июня сообщает телеканал Skai.

WiseWoman Разбитая витрина

Инцидент произошёл в ночь на 28 июня. Группа неизвестных, вооружившись молотками, прошла по улице Эрму и разбила витрины пяти магазинов и два банкомата. При этом сама улица охраняется усиленными нарядами полиции.

Были задержаны семь человек по подозрению в нападении на магазины, но позднее они были отпущены. Полиция начала расследование инцидента.

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