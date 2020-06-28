Донецк, 28 июня, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Боевики вооруженных формирования Украины девять раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Общее число выпущенных за сутки боеприпасов составило 135, сообщили 28 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Mil.gov.ua Обстрел

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Железная Балка, Каштановое, Минеральное, Донецк (терминал международного аэропорта «Донецк», поселок шахты «Трудовская»), Александровка.

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В ходе обстрелов боевики украинских вооруженных формирований выпустили шестнадцать мин калибром 82 мм, совершили 85 выстрелов из БТР, БМП, выпустили 31 гранату из гранатометов РПГ, СПГ, три гранаты — из гранатомета АГС.

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В результате обстрела населенного пункта Александровка загорелись два жилых дома. А в результате обстрела поселка шахты «Трудовская» повреждено остекление школы №116. Информация о пострадавших и жертвах на данный момент уточняется.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ выпустили по ДНР десять боевых припасов, трижды нарушив режим прекращения огня.