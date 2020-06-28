Трентон, США, 28 июня, 2020, 09:05 — ИА Регнум. Имя 28-го президента США (1913−1921) Вудро Вильсона убрано из названия факультета в Принстонском университете в американском штате Нью-Джерси. Об этом 28 июня сообщается на сайте университета.

Вудро Вильсон

Ректор университета, входящего в «Лигу плюща», Кристофер Айсгрубер пояснил, что решение было принято по итогам собрания совета попечителей. Совет пошёл на такой шаг, потому что считает, что расистские взгляды и политика Вильсона сделали неподходящим его имя для образовательного учреждения.

Имя Вильсона носят колледж и факультет международных отношений, а также комплекс жилых зданий Принстонского университета. Попечительский совет отметил, что расистские взгляды 28-го президента США и нобелевского лауреата не позволяют ему быть примером для студентов и преподавателей, особенно изучающих международные отношения.

Факультет отныне будет называться «Принстоновский», а колледж «первый», так как жилое здание колледжа действительно является первым зданием для проживания студентов в нём. Отмечается, что совет не умаляет исследовательских достижений Вильсона и тот факт, что именно он превратил Принстон в один из ведущих исследовательских университетов.

Ранее предложение о переименовании факультета и колледжа уже выдвигалось студентами из числа активистов в 2015 году, но тогда было решено не менять название. Сейчас позиция попечительского совета изменилась в связи с началом протестов против расизма в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении активистов заменить национальный гимн США в связи с тем, что он был написан рабовладельцем.