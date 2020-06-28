Пекин, 28 июня, 2020, 09:03 — ИА Регнум. Прибыль крупнейших китайский промышленных предприятий упала на 19,3% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2020 года из-за влияния пандемии нового коронавируса, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Chris На китайском предприятии

Прибыль промышленных компаний с годовым оборотом более 20 млн юаней (около $2,8 млн) составила 1,84 трлн юаней в период с января по май текущего года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Падение, тем не менее заметно снизилось с 27,4; за первые четыре месяца года.

С января по май прибыль 10 из 41 промышленных секторов экономики Китая показали рост в годовом исчислении, в то время как 30 секторов показали падение прибылей, сообщили в бюро. В частности, прибыль добывающих и обрабатывающих сфер упали ан 43,6% и 16,6% соответственно.

В то же самое время сферы генерации и поставок электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросла на 16,7%. Только в мае промышленная прибыль предприятий Китая выросла на 6% против 4,3% падения в апреле.