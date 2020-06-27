Санкт-Петербург, 28 июня, 2020, 00:32 — ИА Регнум. В примыкающей к Петербургу акватории Финского залива проходит водное шоу и свето-пиротехническое представление, которыми завершится праздник выпускников «Алые паруса». Его трансляция идет на «Пятом канале» по ТВ, а также на интернет-сайте канала и в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» под алыми парусами в Финском заливе

В водах Балтики на фоне красочного фейерверка пройдет бриг «Россия» под алыми парусами, олицетворяя светлые надежды на будущее, с которыми во взрослую жизнь вступают вчерашние школьники.

Площадкой для пиротехнического представления стали понтоны. Впервые их собирали не на месте представления, а спускали на воду и доставляли к нужной точке тягачами. На мосту Западного скоростного диаметра установлена конструкция из шестиметровых балок для салюта, который сопроводит проход брига «Россия» по акватории Финского залива.

Напомним, шоу «Алые паруса» в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-формате и является кульминацией Всероссийского вечера выпускников всей страны. Выпускников 2020 года с окончанием школы в телеэфире и интернете поздравили президент России Владимир Путин, а также главы целого ряда российских регионов.

После этого на Крестовском острове на специально сконструированной сцене, напоминающей бегущий по волнам корабль под алыми парусами, состоялся концерт популярных у молодежи российских исполнителей.