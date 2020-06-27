Тула, 27 июня, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Движение движения по мосту через реку Упу в деревне Завалово Одоевского района Тульской области открыто 27 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В церемонии приняли участие губернатор Алексей Дюмин и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Новый мост через реку Упа

Пять мостовых переходов в Одоевском, Кимовском, Заокском, Чернском, Белевском районах военнослужащие смонтировали в 2020 году по обращению Алексея Дюмина. Ими будут пользоваться порядка 2600 человек.

Как отметил командир отдельной бригады МТО Западного военного округа Виктор Алексеев, все пять мостов построили в течение одного месяца. Директор ГУ ТО «Тулаавтодор» Михаил Мельников добавил, что ко всем мостам были сделаны подходы. Для некоторых районов вопрос строительства новых мостовых переходов стоял очень остро: где-то мосты уже находились в аварийном состоянии, где-то подтапливались весной. Новые мосты возведены с учетом погодных условий. Жители поблагодарили Алексея Дюмина за решение проблемы.

«В связи с обращением губернатора Тульской области решением министра обороны России в период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Все мостовые сооружения построены с опережением графика, и сегодня мы торжественно открываем наиболее протяженный из них — в Одоевском районе через реку Упа», — отметил Дмитрий Булгаков.

Алексей Дюмин поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу и его заместителя Дмитрия Булгакова за то, что они откликнулись на просьбу о помощи.

«С 2018 года силами инженерных подразделений Минобороны в регионе построено 14 мостовых переходов. Это позволило улучшить транспортную доступность для более чем семи тысяч жителей области из 36 населённых пунктов. Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Министерством обороны по разным направлениям», — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин выразил благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в строительстве, а также жителям, активистам, общественникам, которые всегда держат руку на пульсе, сообщают о проблемных вопросах и участвуют в их решении.