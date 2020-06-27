Санкт-Петербург, 27 июня, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о празднике выпускников «Алые паруса», который начинал свою историю в годы его молодости. Глава государства поделился своим воспоминанием в обращении к выпускникам школ и высших учебных заведений.

Дарья Драй ИА REGNUM «Алые паруса» 2020 года, репетиция

«Ещё со студенческих времён хорошо помню один из первых праздников «Алые паруса». Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашёл громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы», — рассказал Владимир Путин.

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Глава государства пожелал выпускникам 2020 года не переставать мечтать, строить самые дерзновенные планы и идти к своей цели, «какой бы фантастической поначалу она ни казалась».

«От всей души поздравляю вас, ваших родных и ваших наставников. Счастья вам, любви и благополучия! Мы в вас верим и знаем, что у вас всё получится. В добрый час!», — подытожил президент.

Первый праздник «Алые паруса» состоялся в Ленинграде ровно 52 года назад — 27 июня 1968 года. Праздник выпускников проводился до 1979 года. Традиция была возрождена в 2005 году с помощью Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала».

Праздник «Алые паруса» внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению почти в 20 странах Европейского союза. В 2019 году петербургский праздник стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду.