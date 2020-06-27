Санкт-Петербург, 27 июня, 2020, 22:30 — ИА Регнум. В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса». В этот раз из-за пандемии коронавируса он проходит без участия зрителей, которые могут увидеть трансляцию праздничного шоу по телевизору на «Пятом канале» и в интернете — на сайте телеканала.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция Алых парусов

Для того чтобы исключить скопления людей на набережных Невы в центре города, кульминацию представления — проход парусника под алыми парусами и сопровождающий его масштабный фейерверк — перенесли в Финский залив. Берега и сама акватория залива в месте проведения «Алых парусов» также будут закрыты для зрителей силами правоохранительных органов.

В 22:30 мск на сцене, установленной на Крестовском острове, начинается концерт с участием звезд российской эстрады. Среди его участников — Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA и другие исполнители. Ведущими «Алых парусов» вновь станут Иван Ургант и Дарья Александрова.

В 00:30 мск начнется водно — пиротехническое шоу с проходом корабля под алыми парусами в акватории Финского залива в районе моста Западного скоростного диаметра.

Как отметили организаторы, главной темой праздника в этот раз станет творчество Александра Грина — в 2020 году отмечается 140 лет со дня рождения автора повести «Алые паруса».

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Праздник для выпускников школ «Алые паруса» впервые был отмечен в Ленинграде в 1968 году. В 1979 году традиция празднования дня выпускников прервалась. Через 26 лет, в 2005 году, силами банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник был возрожден и с тех пор проводится ежегодно.

Роль галиота «Секрет» — главного символа праздника «Алые паруса» — в этом году во второй раз исполняет бриг «Россия».

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Напомним, праздник петербургских выпускников «Алые паруса» в 2017 году стал лучшим городским событием Европы по версии премии «Best European Event Award».