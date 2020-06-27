Архангельск, 27 июня, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Https://vk.com/a.tsybulskiy Врио губернатора Архангельской области принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

"За что голосовал сегодня я: за стабильность социальной политики в отношении жителей нашей страны, за верховенство национальных интересов России над международным правом, за запрет чиновникам иметь гражданство и счета за пределами нашего государства, за экологическую безопасность нас и наших детей», — написал Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, для организации безопасного голосования по поправкам в Архангельскую область поступило более 730 тысяч медицинских масок, более полумиллиона пар перчаток, 32 тысячи одноразовых халатов и 28 тысяч литров антисептика.