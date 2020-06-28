Москва, 29 июня, 2020, 00:54 — ИА Регнум. Предложение российского премьер-министра Михаила Мишустина о серьезных льготах для отечественных IT-компаний могут стать мощным подспорьем для рывка в цифровой индустрии. Стоит ли сосредотачивать усилия на развитии цифровых технологий, разбиралась автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Информационные технологии

Предложение Мишустина возникло не на пустом месте. Даже в выступлении российского президента Владимира Путина была отмечена важная роль IT для роста экономического благополучия России. Планы, заявленные президентом РФ, выглядят для развития цифровых технологий в России весьма привлекательно. Для малого и среднего бизнеса, по словам Владимира Путина, уже вдвое — до 15% — была понижена ставка по страховым взносам, а для данной отрасли ставка будет снижена еще вдвое — до 7,6%, причем ее действие будет бессрочным. Одновременно с этим, будет снижена ставка налога на прибыль с 20 до 3%. Срок действия такой минимальной ставки также будет бессрочным.

Тем не менее быстрых успехов такой политики ожидать не приходится. Компании, когда-то зародившиеся в России и ныне имеющие иностранную прописку, еще десять раз подумают, прежде чем сняться с насиженного места, чтобы вернуться на родину. Мало того, некоторые эксперты уже заявили, что предлагаемые меры хороши для крупных компаний, прочно стоящих на ногах, а вот начинающим требуется и другая помощь.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Получили? В России IT-компаниям предложены лучшие в мире условия».