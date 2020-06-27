Калуга, 27 июня, 2020, 11:45 — ИА Регнум. 46 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 27 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 925 положительных тестов. 2 тыс. 389 человек находятся на лечении, 3 тыс. 492 человека выздоровели, 44 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (648), в Обнинске (432), в Боровском районе (269), в Жуковском районе (157), в Малоярославецком районе (151) и в Кировском районе (111).