Вучич: обвинения в адрес Тачи не должны помешать диалогу Косово и Сербии
Брюссель, 27 июня, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 26 июня в ходе визита в Брюссель заявил, что переговоры между Сербией и Косово должны возобновиться, несмотря на выдвинутые Специальным трибуналом по Косово обвинения в совершении военных преступлений в адрес президента Косово Хашима Тачи.
В интервью для американского издания POLITICO Вучич заявил, что он до сих пор готов вести переговоры с Тачи, если косовская сторона согласится включить его в состав делегации, однако он не верит, что косовары пойдут на это:
Сербский президент отказался комментировать собственно предъявленный Тачи обвинительный акт, однако подчеркнул, что Сербия заинтересована в участии в диалоге с Косово под руководством ЕС.
Напомним, в ЕС заявили, что переговоры между Сербией и Косово должны возобновиться в июле.