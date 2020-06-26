Санкт-Петербург, 27 июня, 2020, 01:12 — ИА Регнум. Всероссийский выпускной вечер состоится 27 июня в режиме онлайн. Завершится он традиционным петербургским праздником «Алые паруса», который в этот раз можно будет увидеть во всей красе только по телетрансляции.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция «Алых парусов»

Шоу развернется в ночь с субботы на воскресенье в акватории Финского залива, а не в Неве, где на него по традиции любуются с набережных. Перенос пришлось сделать для того, чтобы не создавать огромного скопления людей в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

По акватории, где пройдет бриг «Россия» и состоится водное шоу, проложили более шести тысяч метров оптоволоконных линий: пришлось задействовать даже водолазов, которые прокладывали кабель по дну Малой Невы и Малой Невки и вели работы по монтажу кабеля по мосту ЗСД.

Трансляция начнется в 22:30 мск по «Пятому каналу» и на официальном сайте канала в Сети. Десятки телекамер покажут бриг с алыми парусами со всех возможных ракурсов, продемонстрируют концертную программу и пиротехническое шоу.

В 22:55 мск ведущие праздника Иван Ургант и Дарья Александрова примут эстафету выпускного вечера. После поздравлений официальных лиц начнется концерт российских исполнителей, среди которых IOWA, Тимур Родригез, RASA, Сурганова и Оркестр, Вера Брежнева, Дима Билан, диджей ST ‑ и группа «Звери» в качестве хедлайнера.

В трансляцию будут входить прямые включения из квартир выпускников, где они поделятся своими воспоминаниями о школьных годах.

В 00:30 мск уже 28 июня в акватории Финского залива начнется пиротехническое представление: проход брига под алыми парусами и фейерверк.

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Власти Санкт-Петербурга ранее подчеркнули, что в этом году из-за пандемии организация шоу ориентирована только на телевизионную трансляцию, просмотр шоу «Алые паруса» с берега или других мест невозможен, и обещали пресекать попытки подобраться к месту проведения шоу, поскольку это будет небезопасно для самих любопытных.