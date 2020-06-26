Калуга, 26 июня, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Заместитель председателя Городской думы Калуги Сергей Павлов посетил выездной участок №1021 для голосования по поправкам к Конституции РФ во дворе многоквартирных домов №2 и 4 по улице Билибина и пообщался с жителями.

Пресс-служба Городской думы Калуги Зампред калужской думы посетил выездной участок для голосования

«Мы с мужем довольны, что детям будет больше привилегий и пенсию прибавлять будут, — заявила пенсионерка Валентина Чеботарева. — Про медицину — тоже очень правильно». Анатолий Рожков считает важными и своевременными поправки из социального блока.

«На мой взгляд, участие в голосовании должно быть не только правом, но и обязанностью каждого гражданина. Возможно, следует закрепить эту норму законодательно, — высказал свое мнение депутат Сергей Павлов. — Как проголосовать — это дело каждого, но важно быть социально активным. Замечательно, что в средствах массовой информации прошло много разъяснений, для чего нужны поправки и насколько они важны для страны. Это — задел на будущее. Мы определили наш курс, посмотрели, что необходимо стране именно сегодня и вносим изменения в Конституцию для того, чтобы Россия уверенно двигалась вперед».

Пресс-служба Городской думы Калуги Зампред калужской думы посетил выездной участок для голосования

На всех выездных участках для голосования выдают наборы с антисептиком, масками и перчатками, каждый получает персональную ручку.