Архангельск, 28 июня, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Принятый Госдумой во втором чтении законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации» включает Пинежский и Лешуконский районы Архангельской области в состав арктической территории РФ. Оценку этой поправке дает в интервью автору ИА REGNUMВладимиру Станулевичу один из ее авторов, депутат ГД Елена Вторыгина.

Фото пресс-службы депутата ГД РФ Е. Вторыгиной Елена Вторыгина — депутат Государственной думы РФ от Архангельской области

Законопроект, который предоставляет предприятиям существенные льготы в налогообложении и, соответственно, больше возможностей для развития, инвестиций и роста зарплат, был единодушно принят всеми думскими фракциями. По словам Елены Вторыгиной, Пинежский и Лешуконский районы должны были входить в Арктическую зону уже давно в силу ряда условий, не только климатических. Российские академики, которые получили запрос на соответствующий комментарий, согласились, что эти районы по всем параметрам должны быть включены в Арктическую зону.

«Теперь бизнес, предприниматели, работающие в тех районах, получат определенные преференции. Высвободятся финансовые ресурсы, которые, уверена, пойдут на поддержку социальной сферы — на строительство клубов, школ, больниц, дорог, — говорит депутат. — Еще важно сказать и о развитии туристического направления. Из-за дорог в те места попасть довольно трудно. Хотя Пинежская земля — благословенная. Там точно нужно развивать туризм, поскольку есть что показывать».

Читайте полностью интервью в материале Владимира Станулевича «Ура! Русская Арктика приумножается районами — Пинежским и Лешуконским».