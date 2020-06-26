Ростов, Ярославская область, 26 июня, 2020, 16:43 — ИА Регнум. В Ярославской области в акватории озера Неро приостановлена перевозка пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. Житель Ростовского района занимался перевозками на маломерном и самодельном моторном судах.

УФССП по ЯО Маломерное судно на озере Неро

Как показала проверка, у него не было договора водопользования, который должен быть заключен с департаментом охраны окружающей среды Ярославской области. Решением суда на перевозки был наложен запрет.

«Судебным приставом-исполнителем совершен выход по фактическому месту нахождения должника, гражданину вручено требование об административном приостановлении деятельности. Должник был не рад прекращению пассажирских перевозок. Однако выполнить постановление суда ему все же пришлось. Судебные приставы предупредили должника, что до момента возобновления деятельности судебным приставом будет осуществляться проверка соблюдения требований исполнительного документа. Мужчина не воспринял всерьез данное предупреждение, несанкционированно возобновил перевозку пассажиров в нарушение установленного судом запрета», — рассказала помощник руководителя управления ФССП по Ярославской области Екатерина Пиунова.

Судебные приставы вновь прекратили перевозки. В отношении хозяина судов вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.