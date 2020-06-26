Кострома, 26 июня, 2020, 16:36 — ИА Регнум. В Костромской области в первый день голосования по поправкам в Конституцию проголосовали 25 676 человек — передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии России.

Ostrovskoe.smi44.ru/ Голосование в Костромской области

Таким образом, участие в голосовании 25 июня приняли 4,8% избирателей, что ниже, чем в среднем по России на 4,4%. Для сравнения, в Ярославской области явка составила 8%.

Голосование продлится до 1 июля. Вместе с ним в регионе проходит выбор вариантов благоустройства населенных пунктов по проекту «Народный бюджет».