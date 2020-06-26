Санкт-Петербург, 26 июня, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Кассационная инстанция подтвердила, что территория Апраксина двора в центре Петербурга используется законно вопреки мнению управления Федеральной антимонопольной службы. Об этом 26 июня сообщили в комитете имущественных отношений Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Апраксин двор

Кассация подтвердила решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Петербурга от 4 марта 2020 года и признал незаконным предписание УФАС относительно ненадлежащего использования АО «Апраксин двор» городского имущества. Оно останется в доверительном управлении у организации.

Напомним, в 2019 году антимонопольщики потребовали расторгнуть договор доверительного управления в отношении нежилых зданий на территории объекта культурного наследия «Апраксин двор с Мариинским рынком».

В УФАС сочли, что закон нарушен, так как имущество передали некому АО без торгов для его сохранения, а компания затем использовала его не по назначению: передавала в пользование третьим лицам и не пыталась сохранить объекты в рамках договора.

Смольный не согласился с доводами УФАС и оспорил предписание в суде. Позиция комитета сводилась к тому, что, во-первых, АО как доверительный управляющий в соответствии с Гражданским кодексом РФ может управлять им, как вздумается. А именно: заключать договоры аренды, передавать в почасовую аренду помещения, совершать иные сделки.

Во-вторых, указывали чиновники, мероприятия по сохранению исторического памятника осуществляются «поэтапно, как предписывает закон».

Апраксин двор является одним из крупнейших исторических торговых центров города. Он назван по фамилии первого владельца земли под ним — графа Федора Апраксина. Комплекс ограничен Садовой улицей, улицей Ломоносова, набережной реки Фонтанки и Апраксиным переулком, включает в себя 60 отдельно стоящих корпусов общей площадью около 180 тыс. кв. метров. Долгие годы он находится в неприглядном состоянии, а попытки его «реновации» или «реконструкции» проваливаются.